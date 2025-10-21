Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Kimberly-Clark. Der Kimberly-Clark-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 120,23 USD.
Die Kimberly-Clark-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 120,23 USD. Die Kimberly-Clark-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 120,13 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 120,70 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 29.464 Kimberly-Clark-Aktien.
Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 150,36 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kimberly-Clark-Aktie 25,06 Prozent zulegen. Bei 118,18 USD erreichte der Anteilsschein am 14.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Kimberly-Clark-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,88 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,02 USD belaufen.
Kimberly-Clark gewährte am 01.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kimberly-Clark 1,61 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17,22 Prozent auf 4,16 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 5,03 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Kimberly-Clark am 30.10.2025 präsentieren. Kimberly-Clark dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Kimberly-Clark-Gewinn in Höhe von 7,47 USD je Aktie aus.
