Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark gibt am Dienstagabend ab

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 120,52 USD ab.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 120,52 USD. Im Tief verlor die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 119,97 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 120,70 USD. Zuletzt wechselten 199.119 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 150,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kimberly-Clark-Aktie somit 19,85 Prozent niedriger. Am 14.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 118,18 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 1,94 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Kimberly-Clark-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,88 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,02 USD belaufen.

Kimberly-Clark veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,22 Prozent auf 4,16 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Kimberly-Clark Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 27.10.2026 wird Kimberly-Clark schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der Kimberly-Clark-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,47 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

