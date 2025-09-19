Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Montagabend leichter

So entwickelt sich Kimberly-Clark

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 124,02 USD nach.

Um 20:07 Uhr ging es für die Kimberly-Clark-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 124,02 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kimberly-Clark-Aktie bisher bei 123,83 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 124,43 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 329.009 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 150,36 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kimberly-Clark-Aktie somit 17,52 Prozent niedriger. Am 22.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 123,83 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Kimberly-Clark-Aktie damit 0,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Kimberly-Clark-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,88 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,02 USD ausgeschüttet werden.

Kimberly-Clark ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,53 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kimberly-Clark noch ein Gewinn pro Aktie von 1,61 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,03 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,16 Mrd. USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,51 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Kimberly-Clark-Aktionäre freuen

Dividendenstars aus den USA: Johnson & Johnson, PepsiCo und Coca-Cola im Anlegerfokus

Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels freundlich