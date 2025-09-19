Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark tendiert am Nachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 124,38 USD.

Das Papier von Kimberly-Clark gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 124,38 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Kimberly-Clark-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 124,19 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 124,43 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 56.704 Kimberly-Clark-Aktien.

Bei 150,36 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Kimberly-Clark-Aktie damit 17,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 124,12 USD erreichte der Anteilsschein am 11.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 0,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Kimberly-Clark-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,88 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,02 USD belaufen.

Kimberly-Clark gewährte am 01.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,53 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,16 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 5,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Kimberly-Clark am 28.10.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Kimberly-Clark im Jahr 2025 7,51 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

