So entwickelt sich Kimberly-Clark

Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Nachmittag gefragt

19.09.25 16:10 Uhr
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Nachmittag gefragt

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 126,09 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kimberly-Clark Corp.
106,16 EUR 0,06 EUR 0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 126,09 USD zu. Die Kimberly-Clark-Aktie zog in der Spitze bis auf 126,43 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 126,12 USD. Bisher wurden heute 487.898 Kimberly-Clark-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (150,36 USD) erklomm das Papier am 11.03.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kimberly-Clark-Aktie 19,25 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,12 USD ab. Mit Abgaben von 1,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Kimberly-Clark-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,02 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kimberly-Clark 4,88 USD aus.

Kimberly-Clark ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 17,22 Prozent auf 4,16 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,03 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Kimberly-Clark-Gewinn in Höhe von 7,51 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

Analysen zu Kimberly-Clark Corp.

DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
