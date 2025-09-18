DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.295 +0,3%Nas22.578 +0,5%Bitcoin98.260 -1,1%Euro1,1750 -0,3%Öl66,69 -1,2%Gold3.684 +1,1%
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark tendiert am Abend seitwärts

19.09.25 20:24 Uhr
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark tendiert am Abend seitwärts

Wenig Veränderung zeigt am Freitagabend die Aktie von Kimberly-Clark. Im NASDAQ-Handel kam die Kimberly-Clark-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 125,55 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kimberly-Clark Corp.
106,16 EUR 0,06 EUR 0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 20:08 Uhr die Kimberly-Clark-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 125,55 USD. Bei 126,54 USD markierte die Kimberly-Clark-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 125,21 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 126,12 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 679.766 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 150,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 124,12 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2025). Der derzeitige Kurs der Kimberly-Clark-Aktie liegt somit 1,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Kimberly-Clark-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,02 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kimberly-Clark 4,88 USD aus.

Am 01.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Kimberly-Clark hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,61 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 17,22 Prozent auf 4,16 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,03 Mrd. USD gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Kimberly-Clark am 28.10.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Kimberly-Clark-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,51 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Kimberly-Clark-Aktionäre freuen

Dividendenstars aus den USA: Johnson & Johnson, PepsiCo und Coca-Cola im Anlegerfokus

Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels freundlich

Nachrichten zu Kimberly-Clark Corp.

Analysen zu Kimberly-Clark Corp.

DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
