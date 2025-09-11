Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone

Kursentwicklung im Fokus

Am Donnerstagabend zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Der Dow Jones verbuchte im NYSE-Handel schlussendlich Gewinne in Höhe von 0,27 Prozent auf 46.142,42 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 18,201 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,521 Prozent schwächer bei 45.778,40 Punkten, nach 46.018,32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 46.317,52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 45.954,73 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,641 Prozent. Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 18.08.2025, bei 44.911,82 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 18.06.2025, einen Wert von 42.171,66 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 18.09.2024, den Wert von 41.503,10 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 8,85 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 46.317,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 36.611,78 Zählern.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 3,62 Prozent auf 466,96 USD), NVIDIA (+ 3,49 Prozent auf 176,24 USD), IBM (+ 2,29 Prozent auf 265,00 USD), American Express (+ 1,69 Prozent auf 341,67 USD) und Cisco (+ 1,42 Prozent auf 68,68 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Visa (-2,32 Prozent auf 338,18 USD), UnitedHealth (-1,99 Prozent auf 334,82 USD), Procter Gamble (-1,88 Prozent auf 157,32 USD), Johnson Johnson (-1,72 Prozent auf 174,16 USD) und McDonalds (-1,26 Prozent auf 301,14 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 50.034.579 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,603 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,10 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

