DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.586 +1,1%Euro1,1787 -0,3%Öl67,49 -0,6%Gold3.644 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Aumovio AUM0V1 Tesla A1CX3T Intel 855681 Continental 543900 SAP 716460 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: DAX schließt klar im Plus -- US-Börsen letztlich höher -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
SEC lässt sich Zeit: Verzögerungen bei der Zulassung von Ethereum-Staking sowie Solana- und XRP-ETFs SEC lässt sich Zeit: Verzögerungen bei der Zulassung von Ethereum-Staking sowie Solana- und XRP-ETFs
Portfolio-Update: Deutz - Kapitalerhöhung schafft Spielraum für Wachstum Portfolio-Update: Deutz - Kapitalerhöhung schafft Spielraum für Wachstum
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Kursentwicklung im Fokus

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone

18.09.25 22:32 Uhr
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone | finanzen.net

Am Donnerstagabend zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
287,50 EUR 11,25 EUR 4,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
394,00 EUR 14,00 EUR 3,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cisco Inc.
58,20 EUR 1,30 EUR 2,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IBM Corp. (International Business Machines)
225,00 EUR 7,00 EUR 3,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Johnson & Johnson
148,58 EUR -1,76 EUR -1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
McDonald's Corp.
254,75 EUR -2,75 EUR -1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck Co.
69,00 EUR 0,60 EUR 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
431,40 EUR 0,40 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
149,80 EUR 5,76 EUR 4,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Procter & Gamble Co.
133,56 EUR -1,92 EUR -1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
284,40 EUR -2,30 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
37,10 EUR -0,06 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Visa Inc.
287,30 EUR -4,65 EUR -1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
46.142,4 PKT 124,1 PKT 0,27%
Charts|News|Analysen

Der Dow Jones verbuchte im NYSE-Handel schlussendlich Gewinne in Höhe von 0,27 Prozent auf 46.142,42 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 18,201 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,521 Prozent schwächer bei 45.778,40 Punkten, nach 46.018,32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 46.317,52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 45.954,73 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,641 Prozent. Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 18.08.2025, bei 44.911,82 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 18.06.2025, einen Wert von 42.171,66 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 18.09.2024, den Wert von 41.503,10 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 8,85 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 46.317,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 36.611,78 Zählern.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 3,62 Prozent auf 466,96 USD), NVIDIA (+ 3,49 Prozent auf 176,24 USD), IBM (+ 2,29 Prozent auf 265,00 USD), American Express (+ 1,69 Prozent auf 341,67 USD) und Cisco (+ 1,42 Prozent auf 68,68 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Visa (-2,32 Prozent auf 338,18 USD), UnitedHealth (-1,99 Prozent auf 334,82 USD), Procter Gamble (-1,88 Prozent auf 157,32 USD), Johnson Johnson (-1,72 Prozent auf 174,16 USD) und McDonalds (-1,26 Prozent auf 301,14 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 50.034.579 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,603 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,10 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: American Express und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf American Express

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf American Express

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen