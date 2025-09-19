Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark büßt am Abend ein

Kurs der Kimberly-Clark

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Kimberly-Clark-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 123,53 USD.

Die Aktie notierte um 20:03 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 123,53 USD. Die Kimberly-Clark-Aktie gab in der Spitze bis auf 122,59 USD nach. Bei 124,12 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 213.389 Kimberly-Clark-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 150,36 USD. Der derzeitige Kurs der Kimberly-Clark-Aktie liegt somit 17,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.09.2025 Kursverluste bis auf 122,59 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kimberly-Clark-Aktie derzeit noch 0,76 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,02 USD, nach 4,88 USD im Jahr 2024.

Am 01.08.2025 legte Kimberly-Clark die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,53 USD, nach 1,61 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,16 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 5,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Kimberly-Clark am 28.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Kimberly-Clark-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,51 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Kimberly-Clark-Aktionäre freuen

Dividendenstars aus den USA: Johnson & Johnson, PepsiCo und Coca-Cola im Anlegerfokus

Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels freundlich