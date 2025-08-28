Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Kimberly-Clark. Das Papier von Kimberly-Clark legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 129,36 USD.

Das Papier von Kimberly-Clark konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 129,36 USD. Die Kimberly-Clark-Aktie zog in der Spitze bis auf 129,55 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 128,68 USD. Der Tagesumsatz der Kimberly-Clark-Aktie belief sich zuletzt auf 28.907 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 150,36 USD. Mit einem Zuwachs von 16,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 124,12 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 4,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,02 USD. Im Vorjahr hatte Kimberly-Clark 4,88 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 01.08.2025 lud Kimberly-Clark zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,53 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,61 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,16 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 17,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Kimberly-Clark am 28.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Kimberly-Clark im Jahr 2025 7,52 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

