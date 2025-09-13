DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.927 -0,4%Nas22.112 +0,3%Bitcoin98.288 -0,1%Euro1,1717 -0,2%Öl67,48 +1,8%Gold3.644 +0,3%
Kirk-Fall: Verdächtiger am späten Donnerstagabend gefasst

12.09.25 16:55 Uhr

OREM (dpa-AFX) - Der Tatverdächtige im Fall des getöteten rechten US-Aktivisten Charlie Kirk ist nach Angaben des republikanischen Gouverneurs von Utah, Spencer Cox, am späten Donnerstagabend (Ortszeit) gefasst worden. "Wir haben ihn", sagte er bei einer Pressekonferenz.

Demnach wandte sich ein Familienmitglied des Tatverdächtigen am Donnerstag an einen Freund der Familie. Dieser habe wiederum dem Büro eines Sheriffs die Information weitergegeben, dass der Tatverdächtige gestanden oder angedeutet habe, dass er die Tat begangen habe.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump verkündet, dass der Tatverdächtige "mit hoher Wahrscheinlichkeit" gefasst worden sei. Er sei in Gewahrsam, sagte der Republikaner im Sender Fox News. Alle hätten großartige Arbeit geleistet, lobte Trump.

Der 31 Jahre alte Kirk war am Mittwoch auf dem Campus der Utah Valley Universität in Orem im Bundesstaat Utah durch einen Schuss getötet worden. Dort hatte er als Gastredner gesprochen. Kirk war ein einflussreicher Vertreter der Bewegung "Make America Great Again" (MAGA) von US-Präsident Donald Trump und unterstützte ihn in dessen Wahlkampf. Millionen folgten seinen Social-Media-Kanälen und Podcasts./fsp/DP/nas