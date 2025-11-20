DAX24.906 +0,2%Est505.911 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,66 +0,7%Nas23.396 +0,7%Bitcoin80.070 -0,1%Euro1,1709 -0,1%Öl61,99 +0,4%Gold4.461 +0,4%
Klaus Grohe ist tot - Hansgrohe verliert seinen Wegbereiter

06.01.26 11:49 Uhr

SCHILTACH (dpa-AFX) - Klaus Grohe, langjähriger Chef des Armaturenherstellers Hansgrohe, ist tot. Wie das Unternehmen mit Sitz in Schiltach (Kreis Rottweil) mitteilte, starb Grohe bereits am 3. Januar im Alter von 88 Jahren. "Mit Klaus Grohe verlieren wir unseren Wegbereiter, der bis zuletzt als Ehrenvorsitzender unseres Aufsichtsrats die Entwicklung von Hansgrohe mit großem Interesse und Engagement verfolgte", sagte der Vorstandsvorsitzende Hans Jürgen Kalmbach. Klaus Grohe habe das Unternehmen maßgeblich geprägt. "Wir sind ihm dafür sehr dankbar und werden ihn und seine Ratschläge vermissen."

Grohe, jüngster Sohn des Firmengründers, hatte die Geschicke von Hansgrohe fast fünf Jahrzehnte lang gestaltet. 1968 war er nach seinem Studium in den väterlichen Betrieb eingetreten. Von 1999 an war er Vorstandsvorsitzender und von 2008 bis 2015 Vorsitzender des Aufsichtsrats. Mit seinen visionären Ideen habe er das Familienunternehmen zu einem Global Player der Sanitärbranche gemacht, wie es weiter hieß./avg/DP/jha