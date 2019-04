Von wegen Canopy oder Aurora: Eine Cannabis-Aktie stellte 2019 bisher alle anderen in den Schatten

Anleger, die ein Investment im noch recht jungen Geschäftsfeld der Cannabis-Produzenten erwägen, blicken häufig auf die Marktführer in diesem Bereich. Dabei lohnt sich auch ein Blick in die zweite Reihe.

Cannabis-Aktien boomen: Jetzt in den Cannabis-Aktien-Index investieren!

Village Farms - schon lange kein Geheimtipp mehr

Denn der erfolgsreichste Performer des aktuellen Jahres ist der kanadische Konzern Village Farms. Satte 275 Prozent hat das Unternehmen seit Januar zugelegt und lässt die Konkurrenz damit weit hinter sich. Bei etwas über vier Kanadischen Dollar war die Village Farms-Aktie ins Jahr gestartet, zwischenzeitlich kostet der Anteilsschein an der kanadischen Börse fast das Vierfache.

Village Farms ist dabei kein klassischer Vertreter der noch jungen Cannabis-Branche, sondern hat bereits jahrzehntelange Erfahrung als Produzent von Gemüse, das ohne Hydrokulturen in Gewächshäusern gezogen wird. Diese Expertise haben sich die Kanadier zunutze gemacht und sich im Oktober 2018 durch ein Joint Venture mit dem lizenzierten Hersteller von medizinischem Cannabis, Emerald Health Therapeutics, umorientiert. Zwischenzeitlich hat Village Farms sein Geschäftsfeld erweitert und ein weiteres Joint Venture an den Start gebracht.

Die Aktie hat seit der Umorientierung und der Erweiterung des Geschäftsfeld einen unvergleichlichen Höhenflug hingelegt und etablierte Branchengrößen deutlich hinter sich gelassen.

Auch auf den nächsten Plätzen sind kleinere Player

Auch die Aktien von OrganiGram und HEXO konnten an den bekanntesten Namen der Cannabis-Branche vorbeiziehen. Die Aktien beider Unternehmen konnten sich im bisherigen Jahresverlauf in etwa verdoppeln. HEXO wird insbesondere von Analysten positiv bewertet, und das obwohl das Unternehmen - anders als weite Teile der Konkurrenz - keinen expansiven Ansatz verfolgt. Doch der exklusive Liefervertrag, der HEXO die unangefochtene Marktführerschaft in der kanadischen Provinz Quebec sichert, wird von Analysten und Anlegern honoriert.

Und noch ein weiterer Vertreter hat es geschafft, sich 2019 einen Platz im oberen Bereich zu sichern: Innovative Properties. Das Unternehmen unterscheidet sich hinsichtlich seines Geschäftsmodells deutlich von der Konkurrenz, denn der Konzern hat sich nicht auf die Produktion und den Vertrieb von Cannabis konzentriert, sondern ist ein Immobilienfonds (REIT) mit dem Branchenfokus auf medizinisches Cannabis, die Mieter der von Innovative Industrial Properties verwalteten Immobilien sind Unternehmen, die in der medizinischen Marihuana-Branche tätig sind. Damit hat Innovative Properties auch die Aufmerksamkeit großer Fonds auf sich gezogen: Anfang März wurde bekannt, dass der größte Vermögensverwalter der Welt, BlackRock, sich Anteile an Innovative Properties gesichert hat, auch der Indexfondsanbieter Vanguard beteiligte sich an dem Unternehmen. Für die Aktie bedeutete dies nochmals einen deutlichen Schub: Seit Januar ging es um 91 Prozent nach oben.

Zahlreiche Gewinner und ein Verlierer

Doch auch die Branchengrößen haben im bisherigen Jahresverlauf mehrheitlich grüne Spuren in den Anlegerdepots hinterlassen. Die Aktie von Canopy Growth hat mehr als 77 Prozent zulegen können, für Aurora Cannabis ging es sogar um satte 82 Prozent aufwärts. Auch Cronos und Aphria gehören mit Kurszuwächsen von 65 und 32 Prozent noch zu den Gewinnern. Gegen den Trend abwärts ging es unterdessen für den ehemaligen Börsenstar Tilray: Seit Jahresstart ist die Aktie massiv abgesackt und notiert knapp 25 Prozent tiefer. Dies war auch schwachen Quartalszahlen zu schulden. Und auch von Analystenseite kam wenig Ermutigendes zur Tilray-Aktie: Für die Jefferies-Analysten Bennett und Tomkins sind die kurz- bis mittelfristigen Aussichten von Tilray sehr schlecht.



Redaktion finanzen.net

Das könnte Sie auch interessieren: finanzen.net Ratgeber Die besten Cannabis-Aktien kaufen

Bildquellen: Lifestyle discover / Shutterstock.com, Oprea George / Shutterstock.com