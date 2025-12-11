DAX24.118 -0,1%Est505.717 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,15 -3,0%Nas23.654 +0,3%Bitcoin77.272 -1,7%Euro1,1700 +0,1%Öl61,48 -1,7%Gold4.218 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Oracle 871460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX knapp im Minus -- Asiens Börsen letztlich in Rot -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
Berg- und Talfahrt der Novo Nordisk-Aktie setzt sich fort Berg- und Talfahrt der Novo Nordisk-Aktie setzt sich fort
DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: 24.000-Punkte-Marke in Gefahr? DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: 24.000-Punkte-Marke in Gefahr?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Schlägt dein Herz schon für ETFs? Investier bei der Commerzbank zu Top-Konditionen in Vanguard-ETFs

Klingbeil: 2026 wird man Positives spüren

11.12.25 09:45 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chef Lars Klingbeil erwartet spürbare Auswirkungen der von der Koalition angestoßenen Gesetze und Reformen für die Bürgerinnen und Bürger im kommenden Jahr. "Ich bin mir sicher, nachdem wir in 2025 Weichen gestellt haben, wird man in 2026 auch viele dieser Auswirkungen zum Positiven spüren", sagte Klingbeil am Donnerstag in Berlin. "Wir sorgen für Tempo, wenn es um Infrastruktur geht", sagte Klingbeil mit Blick auf Beschlüsse im Koalitionsausschuss vom Vortag. "Damit lösen wir auch einen Modernisierungsstau in diesem Land auf."

Wer­bung

Zu den Bereichen Kraftwerkstrategie, Industriestrompreis und Strompreiskompensation sagte er: "Wir sind da noch nicht final, aber wir sind auf einem sehr guten Weg."

Über zehn Milliarden Euro wolle die Koalition zusätzlich zur Verfügung stellen und die Dividendenerlöse dann für die private Altersvorsorge nutzen. Sein bereits seit vergangener Woche vorliegender Gesetzentwurf für eine Reform der Riesterrente solle am 17. Dezember im Kabinett beschlossen werden - attraktiver, unbürokratischer, gerade für die kleinen und mittleren Einkommen sei das Motto.

Einen großen Teil des Spitzentreffens von Union und SPD am Vortag habe das Thema der weiteren finanziellen Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine eingenommen./bw/DP/nas