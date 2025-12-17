DAX23.961 -0,5%Est505.682 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,29 -1,3%Nas22.770 -1,5%Bitcoin72.953 -2,4%Euro1,1742 ±-0,0%Öl59,99 +2,0%Gold4.340 +0,9%
Klingbeil: 'Jeder wird spüren, dass wir sparen'

17.12.25 20:35 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Finanzminister Lars Klingbeil stellt die Menschen in Deutschland auf finanziell schwierige Jahre und auch mögliche Einschnitte ein. "Es werden schon sehr herausfordernde Jahre. Wir werden den Menschen auch was abverlangen müssen in den nächsten Jahren", sagte der SPD-Vorsitzende in der ZDF-Sendung "Das Jahr 2025" mit Moderator Markus Lanz. "Jeder wird spüren, dass wir sparen", fügte der Vizekanzler hinzu.

"Wir sind nicht pleite. Das Land ist nicht kurz vor dem Abgrund", machte Klingbeil deutlich. Die Probleme seien lösbar. Aber man könne im Jahr 2028 nicht 60 Milliarden Euro einsparen, ohne dass dies jemand mitbekommen.

Einsparungen sollen gerecht gestaltet werden

Auf Details wollte sich der Finanzminister nicht einlassen. Die vier Parteichefs von CDU, CSU und SPD würden irgendwann ein fertiges Gesamtpaket vorstellen. Dieses müsse gerecht sein. Alle würden dann sehen: "Alle tragen ihren Teil dazu bei und nicht nur eine Gruppe."

Appell an Veränderungswillen der SPD

Klingbeil schwor zugleich seine Partei darauf ein, Veränderungsbereitschaft zu zeigen. Die SPD sei dann stärker, wenn sie nicht am Status quo festhalte, sondern eine Partei sei, die das Land verändern wolle.

Es habe seiner Partei geschadet, dass in der Vergangenheit der öffentliche Eindruck entstanden sei, sie klebe am Status quo und habe wenig Energie, das Land zu verändern. "Sozialdemokratie ist immer dann erfolgreich, wenn sie sich an die Spitze der Veränderung setzt und nicht hinten dranhängt", betonte der SPD-Vorsitzende./shy/DP/mis