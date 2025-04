Klingbeil: SPD-Ministerliste nach Mitgliederentscheid

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD will nach den Worten ihres Vorsitzenden Lars Klingbeil nach dem Mitgliederentscheid über den schwarz-roten Koalitionsvertrag eine Liste für ihre Kabinettsmitglieder vorlegen. Auf die Frage, wie viele Posten dabei an Frauen gingen, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: "Gehen Sie mal davon aus, dass die SPD die Parität als selbstverständlich ansieht. Ich tue es." Jedenfalls werde niemand sagen können, die SPD habe sich nicht an die Parität gehalten, sagte Klingbeil.

Parität heißt, dass Frauen und Männer gleichermaßen berücksichtigt werden. Die SPD-Abstimmung über den Koalitionsvertrag geht noch bis zum 29. April. Am 30. April soll das Ergebnis bekanntgegeben werden.

SPD-Chefin Saskia Esken hatte sich dafür ausgesprochen, dass die SPD mehr Frauen als Männer in das neue Bundeskabinett schickt. In einem Interview der Deutschen Presse-Agentur forderte sie, dass vier der sieben SPD-Posten von Frauen besetzt werden.

Auf die Frage, was aus Esken werde, sagte Klingbeil: "Ich habe immer deutlich gemacht, dass ich gerne mit Saskia Esken zusammenarbeite. Es passt aber nicht ins Jahr 2025 und zu meinem Verständnis, dass Männer in der Öffentlichkeit über die Zukunft von Frauen spekulieren." Befragt zur früheren Bundestagspräsidentin Bärbel Bas erklärte der SPD-Vorsitzende: "Bärbel Bas hat als Bundestagspräsidentin einen sehr überzeugenden Job gemacht. Sie ist eine starke Verhandlerin. Man wird von ihr noch viel hören."/bg/DP/he