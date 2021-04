US-Arbeitsmarktbericht stützt: Wall Street beendet Handel stärker - auch Techwerte deutlich fester

Derging am Montag etwas fester in die Sitzung und legte dann weiter zu. Dabei erreichte er zeitweise ein neues Rekordhoch. Am Abend betrug das Plus noch 1,13 Prozent auf 33.526,27 Punkte. Auch der Techwerteindexstartete mit Gewinnen. Im weiteren Verlauf behielt er sein positives Vorzeichen bei und ging dann schließlich 1,67 Prozent stärker bei 13.705,59 Punkten in den Feierabend.

Überraschend starke heimische Konjunkturdaten trieben die US-Börsen am Montag steil nach oben. Schon die am Karfreitag veröffentlichten Arbeitsmarktdaten übertrafen die Erwartungen der Ökonomen deutlich. Die USA verzeichneten im vergangenen Monat den stärksten Stellenaufbau seit August.

Der am Montag veröffentlichte ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe zog im März ebenfalls unerwartet stark an auf seinen bisher höchsten Stand. Der Service-Sektor war, unter anderem wegen der Schließung von Restaurants und Freizeiteinrichtungen, besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen und dürfte entsprechend profitieren, wenn die Bürger in den kommenden Monaten Aktivitäten wie Restaurantbesuche oder Reisen nachholen, die ihnen während der pandemiebedingten Lockdowns versagt waren. Damit verstärkten sich die Hoffnungen auf eine deutliche konjunkturelle Erholung in den USA. Dass der Auftragseingang der US-Industrie im Februar zurückging, fiel nicht ins Gewicht.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires

