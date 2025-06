Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag in Rot

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Kontron gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 22,66 EUR.

Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr um 1,4 Prozent auf 22,66 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Kontron-Aktie bis auf 22,66 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 22,84 EUR. Von der Kontron-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.593 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2025 auf bis zu 26,16 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 15,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Abschläge von 33,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Kontron-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,714 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kontron 0,600 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,60 EUR aus.

Am 06.05.2025 hat Kontron die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kontron ein EPS von 0,26 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Kontron mit einem Umsatz von insgesamt 385,45 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 356,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,24 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Kontron.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,80 EUR je Aktie in den Kontron-Büchern.

