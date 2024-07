Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag im Plus

Kontron im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Kontron. Die Kontron-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 19,20 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Kontron-Papiere um 11:46 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze gewann die Kontron-Aktie bis auf 19,31 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,15 EUR. Zuletzt wechselten 14.598 Kontron-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,32 EUR) erklomm das Papier am 19.01.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 21,46 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,14 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 10,73 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,692 EUR. Im Vorjahr erhielten Kontron-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,88 EUR für die Kontron-Aktie aus.

Kontron ließ sich am 03.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Kontron 356,11 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 277,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Kontron-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,55 EUR je Aktie belaufen.

