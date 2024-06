Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron reagiert am Montagnachmittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 21,86 EUR.

Die Kontron-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 21,86 EUR. Bei 22,00 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,86 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 53.213 Kontron-Aktien.

Am 19.01.2024 markierte das Papier bei 23,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 6,68 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,14 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,692 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,63 EUR.

Am 03.05.2024 hat Kontron in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,26 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 356,11 Mio. EUR – ein Plus von 28,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kontron 277,67 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Kontron am 07.08.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,55 EUR je Kontron-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Mai 2024: So haben Analysten ihre Einstufung der Kontron-Aktie angepasst

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX nachmittags in der Verlustzone