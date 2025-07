Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron reagiert am Mittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Kontron. Im XETRA-Handel gewannen die Kontron-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:34 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 26,40 EUR. Kurzfristig markierte die Kontron-Aktie bei 26,44 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 28.923 Kontron-Aktien.

Bei 26,44 EUR erreichte der Titel am 09.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 0,15 Prozent zulegen. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,764 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,600 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 29,60 EUR angegeben.

Kontron gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,33 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kontron 0,26 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 385,45 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kontron einen Umsatz von 356,11 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,85 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

