Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Kontron gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Kontron konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 21,96 EUR.

Um 15:49 Uhr ging es für das Kontron-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 21,96 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Kontron-Aktie sogar auf 22,34 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,56 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 142.122 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kontron-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2024 (15,15 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,01 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,733 EUR, nach 0,600 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Am 27.03.2025 legte Kontron die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kontron in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 477,14 Mio. EUR im Vergleich zu 356,11 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2025 1,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

