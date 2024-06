Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittwochmittag mit angezogener Handbremse

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Kontron. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Kontron-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 21,82 EUR.

Bei der Kontron-Aktie ließ sich um 11:46 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 21,82 EUR. Die Kontron-Aktie zog in der Spitze bis auf 21,98 EUR an. Die Kontron-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,80 EUR nach. Bei 21,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 18.412 Aktien.

Bei 23,32 EUR erreichte der Titel am 19.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kontron-Aktie somit 6,43 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,14 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,692 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Kontron-Aktie bei 29,63 EUR.

Kontron veröffentlichte am 03.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kontron im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 356,11 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 277,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,55 EUR je Kontron-Aktie.

