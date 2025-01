Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gibt am Vormittag nach

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Kontron. Das Papier von Kontron befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 19,25 EUR ab.

Das Papier von Kontron befand sich um 09:03 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 19,25 EUR ab. In der Spitze büßte die Kontron-Aktie bis auf 19,25 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,31 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 1.037 Stück.

Am 19.01.2024 markierte das Papier bei 23,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 21,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 15,15 EUR fiel das Papier am 05.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,30 Prozent.

Kontron-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,688 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,10 EUR je Kontron-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Kontron am 06.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 427,74 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kontron einen Umsatz von 300,04 Mio. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Kontron am 27.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Kontron ein EPS in Höhe von 1,51 EUR in den Büchern stehen haben wird.

