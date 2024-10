Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag verlustreich

Kurs der Kontron

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 16,52 EUR abwärts.

Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr um 0,1 Prozent auf 16,52 EUR ab. In der Spitze fiel die Kontron-Aktie bis auf 16,47 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,54 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 627 Stück.

Am 19.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,32 EUR an. 41,16 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,54 EUR am 09.09.2024. Mit Abgaben von 5,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,668 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,88 EUR an.

Kontron ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kontron noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 423,83 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 283,22 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Kontron am 06.11.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Kontron rechnen Experten am 06.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,51 EUR je Aktie in den Kontron-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schlussendlich in der Verlustzone

Börse Frankfurt in Rot: SDAX fällt am Dienstagnachmittag

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX in Rot