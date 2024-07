Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

So entwickelt sich Kontron

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Kontron. Das Papier von Kontron legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 20,04 EUR.

Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:41 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 20,04 EUR. In der Spitze gewann die Kontron-Aktie bis auf 20,04 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.731 Kontron-Aktien.

Am 19.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,32 EUR an. Gewinne von 16,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 22.09.2023 Kursverluste bis auf 17,14 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 16,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Kontron-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,693 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Kontron-Aktie bei 29,88 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Kontron am 03.05.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 277,67 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 356,11 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.08.2024 erwartet. Am 31.07.2025 wird Kontron schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,55 EUR je Aktie belaufen.

