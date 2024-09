Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gewinnt am Mittag an Fahrt

Kontron im Fokus

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Kontron-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:42 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 15,95 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Kontron-Aktie bei 16,32 EUR. Mit einem Wert von 15,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 20.005 Stück.

Am 19.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,32 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kontron-Aktie mit einem Kursplus von 46,21 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.09.2024 bei 15,54 EUR. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 2,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,668 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Kontron-Aktie im Durchschnitt mit 29,88 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kontron am 07.08.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 283,22 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 423,83 Mio. EUR ausgewiesen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Kontron wird am 06.11.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Kontron rechnen Experten am 06.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,51 EUR je Kontron-Aktie.

