Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron reagiert am Freitagnachmittag positiv

Kontron im Blick

Die Aktie von Kontron zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 16,96 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:51 Uhr stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 16,96 EUR. Die Kontron-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,20 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,58 EUR. Zuletzt wechselten 159.534 Kontron-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.01.2024 auf bis zu 23,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 37,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.09.2024 bei 15,54 EUR. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 8,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Kontron-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,668 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,88 EUR je Kontron-Aktie an.

Kontron veröffentlichte am 07.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,35 EUR. Im letzten Jahr hatte Kontron einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Kontron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 423,83 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 49,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 283,22 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,51 EUR je Kontron-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX am Nachmittag

XETRA-Handel SDAX verbucht Abschläge

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Mittag in Rot