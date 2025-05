Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron zeigt sich am Montagmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Kontron. Zuletzt sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 23,38 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:41 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 23,38 EUR zu. Bei 23,50 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 23,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 60.277 Kontron-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 26,16 EUR. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 10,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,15 EUR. Dieser Wert wurde am 05.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,703 EUR je Kontron-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Kontron veröffentlichte am 06.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,33 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kontron in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 385,45 Mio. EUR im Vergleich zu 356,11 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,82 EUR je Aktie in den Kontron-Büchern.

