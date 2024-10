Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gewinnt am Vormittag

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Kontron. Zuletzt ging es für das Kontron-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 17,24 EUR.

Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 17,24 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kontron-Aktie bei 17,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 17,20 EUR. Von der Kontron-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.621 Stück gehandelt.

Am 19.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 23,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,27 Prozent hinzugewinnen. Am 09.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,54 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie.

Kontron-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,668 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,88 EUR.

Am 07.08.2024 lud Kontron zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 423,83 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 283,22 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Kontron am 06.11.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Kontron-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,51 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

