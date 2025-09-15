Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Kontron

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 25,02 EUR abwärts.

Das Papier von Kontron befand sich um 11:43 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 25,02 EUR ab. Die Kontron-Aktie sank bis auf 24,88 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 19.446 Stück.

Am 31.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 29,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 15,91 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2024 (15,15 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,808 EUR. Im Vorjahr erhielten Kontron-Aktionäre 0,600 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,60 EUR für die Kontron-Aktie aus.

Am 06.08.2025 hat Kontron die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 395,70 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 423,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Kontron am 05.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

In der Kontron-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kontron-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Kontron-Aktie steigt nach positiven Zölle-Aussagen

Aktien von Kontron und QUALCOMM dennoch rot - Kooperation bei Bahn-Kommunikation