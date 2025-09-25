Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Kontron. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Kontron-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 27,44 EUR.
Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr bei 27,44 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Kontron-Aktie sogar auf 27,64 EUR. Der Kurs der Kontron-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,44 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,46 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.955 Kontron-Aktien umgesetzt.
Am 31.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kontron-Aktie mit einem Kursplus von 5,69 Prozent wieder erreichen. Am 05.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Kontron-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,850 EUR aus. Analysten bewerten die Kontron-Aktie im Durchschnitt mit 29,60 EUR.
Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,35 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 395,70 Mio. EUR – eine Minderung von 6,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 423,83 Mio. EUR eingefahren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Kontron am 05.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.
Den erwarteten Gewinn je Kontron-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,97 EUR fest.
Analysen zu Kontron
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|02.07.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|19.06.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|26.05.2025
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
