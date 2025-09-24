DAX23.540 -0,5%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.057 -0,1%Nas22.404 -0,4%Bitcoin95.467 -1,1%Euro1,1681 -0,5%Öl68,75 -0,5%Gold3.737 ±0,0%
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Wall Street tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, Droneshield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Delta-Aktie tiefer: Fluglinie rüstet APU-Hilfsturbinen bei ihren Airbus-A320-Jets nach Delta-Aktie tiefer: Fluglinie rüstet APU-Hilfsturbinen bei ihren Airbus-A320-Jets nach
Richtungssuche setzt sich fort: DAX am Donnerstag im Rückwärtsgang Richtungssuche setzt sich fort: DAX am Donnerstag im Rückwärtsgang
Profil
Notierung im Fokus

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Donnerstagnachmittag billiger

25.09.25 16:11 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Donnerstagnachmittag billiger

Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Kontron befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,4 Prozent auf 27,12 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
27,42 EUR -0,74 EUR -2,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Kontron-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,4 Prozent auf 27,12 EUR. Im Tief verlor die Kontron-Aktie bis auf 26,88 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,18 EUR. Von der Kontron-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 181.668 Stück gehandelt.

Am 31.07.2025 markierte das Papier bei 29,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 6,93 Prozent zulegen. Bei 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kontron-Aktie derzeit noch 44,14 Prozent Luft nach unten.

Kontron-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,850 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,60 EUR für die Kontron-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Kontron am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR erwirtschaftet worden. Kontron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 395,70 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 423,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Kontron dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Kontron-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,97 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Nachrichten zu Kontron

DatumMeistgelesen
