Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter

Dow Jones-Kursentwicklung

Der Dow Jones gab letztendlich nach.

Am Donnerstag tendierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 0,38 Prozent schwächer bei 45.947,32 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,510 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,537 Prozent stärker bei 46.368,94 Punkten in den Handel, nach 46.121,28 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 46.122,42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 45.785,17 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,561 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 25.08.2025, bei 45.282,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 42.982,43 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 25.09.2024, bei 41.914,75 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 8,39 Prozent. Bei 46.714,27 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 36.611,78 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell IBM (+ 5,20 Prozent auf 281,44 USD), Apple (+ 1,81 Prozent auf 256,87 USD), Chevron (+ 0,97 Prozent auf 160,72 USD), Cisco (+ 0,79 Prozent auf 67,85 USD) und Johnson Johnson (+ 0,59 Prozent auf 177,73 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Amgen (-2,88 Prozent auf 271,18 USD), Nike (-2,78 Prozent auf 69,24 USD), Merck (-2,60 Prozent auf 77,60 USD), Salesforce (-2,01 Prozent auf 240,95 USD) und UnitedHealth (-1,78 Prozent auf 345,56 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 45.949.439 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,691 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

2025 weist die Merck-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,33 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net