NASDAQ-Handel NASDAQ 100 verbucht letztendlich Abschläge

Kursverlauf

Der NASDAQ 100 gab letztendlich nach.

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,43 Prozent schwächer bei 24.397,31 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,742 Prozent tiefer bei 24.321,73 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 24.503,57 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 24.460,66 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.186,37 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der NASDAQ 100 bereits um 0,776 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 23.425,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 22.237,74 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.09.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 19.972,61 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 16,31 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 24.781,73 Punkte. Bei 16.542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Intel (+ 8,87 Prozent auf 33,99 USD), Marvell Technology (+ 4,64 Prozent auf 83,81 USD), Synopsys (+ 4,08 Prozent auf 487,20 USD), Charter A (+ 2,73 Prozent auf 270,57 USD) und Axon Enterprise (+ 2,02 Prozent auf 712,15 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-6,99 Prozent auf 300,70 USD), Tesla (-4,38 Prozent auf 423,39 USD), Lululemon Athletica (-4,02 Prozent auf 172,01 USD), Constellation Energy (-3,77 Prozent auf 326,33 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-3,72 Prozent auf 555,51 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 53.241.626 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3,691 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,16 erwartet. Mit 5,99 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der The Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net