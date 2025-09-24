DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,26 -2,3%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.575 -3,1%Euro1,1663 -0,7%Öl69,65 +0,8%Gold3.749 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Gerresheimer A0LD6E HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen schließen tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, DroneShield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Skeptiker überzeugt: Weshalb DA Davidson bei der NVIDIA-Aktie umschwenkt Skeptiker überzeugt: Weshalb DA Davidson bei der NVIDIA-Aktie umschwenkt
Verbraucher aufgepasst - Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab Oktober 2025 Verbraucher aufgepasst - Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab Oktober 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.
Kursverlauf

NASDAQ-Handel NASDAQ 100 verbucht letztendlich Abschläge

25.09.25 22:32 Uhr
NASDAQ-Handel NASDAQ 100 verbucht letztendlich Abschläge | finanzen.net

Der NASDAQ 100 gab letztendlich nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Axon Enterprise
601,80 EUR 5,80 EUR 0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
230,70 EUR 7,10 EUR 3,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
281,80 EUR -8,80 EUR -3,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
29,14 EUR 2,57 EUR 9,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
30,30 EUR 0,45 EUR 1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lululemon Athletica IncShs
147,00 EUR -5,02 EUR -3,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
71,90 EUR 2,89 EUR 4,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
152,38 EUR 1,72 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
475,90 EUR -3,10 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
259,50 EUR -16,00 EUR -5,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Synopsys Inc.
413,70 EUR 18,70 EUR 4,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
363,50 EUR -13,85 EUR -3,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Kraft Heinz Company
22,20 EUR -0,51 EUR -2,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
24.397,3 PKT -106,3 PKT -0,43%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,43 Prozent schwächer bei 24.397,31 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,742 Prozent tiefer bei 24.321,73 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 24.503,57 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 24.460,66 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.186,37 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der NASDAQ 100 bereits um 0,776 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 23.425,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 22.237,74 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.09.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 19.972,61 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 16,31 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 24.781,73 Punkte. Bei 16.542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Intel (+ 8,87 Prozent auf 33,99 USD), Marvell Technology (+ 4,64 Prozent auf 83,81 USD), Synopsys (+ 4,08 Prozent auf 487,20 USD), Charter A (+ 2,73 Prozent auf 270,57 USD) und Axon Enterprise (+ 2,02 Prozent auf 712,15 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-6,99 Prozent auf 300,70 USD), Tesla (-4,38 Prozent auf 423,39 USD), Lululemon Athletica (-4,02 Prozent auf 172,01 USD), Constellation Energy (-3,77 Prozent auf 326,33 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-3,72 Prozent auf 555,51 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 53.241.626 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3,691 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,16 erwartet. Mit 5,99 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der The Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Axon Enterprise und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Axon Enterprise

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Axon Enterprise

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen