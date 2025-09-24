Börse New York in Rot: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich schwächer
Mit dem NASDAQ Composite ging es letztendlich abwärts.
Werte in diesem Artikel
Am Donnerstag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 0,50 Prozent leichter bei 22.384,70 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,796 Prozent auf 22.318,77 Punkte an der Kurstafel, nach 22.497,86 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 22.185,87 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 22.456,78 Punkten erreichte.
NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 0,982 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21.449,29 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.06.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 19.973,55 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 25.09.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 18.082,21 Punkten berechnet.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 16,10 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 22.801,90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Punkten verzeichnet.
Tops und Flops im NASDAQ Composite
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Sangamo Therapeutics (+ 12,09 Prozent auf 0,63 USD), BlackBerry (+ 8,90 Prozent auf 4,65 USD), Comtech Telecommunications (+ 8,90 Prozent auf 2,57 USD), Intel (+ 8,87 Prozent auf 33,99 USD) und Synopsys (+ 4,08 Prozent auf 487,20 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Dorel Industries (-13,85 Prozent auf 1,12 USD), Grupo Financiero Galicia (-7,32 Prozent auf 30,53 USD), Donegal Group B (-7,06 Prozent auf 16,05 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,99 Prozent auf 300,70 USD) und Oracle (-5,55 Prozent auf 291,33 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 53.241.626 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,691 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick
Im NASDAQ Composite verzeichnet die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Alliance Resource Partners LP-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,69 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
