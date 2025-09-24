DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,26 -2,3%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.575 -3,1%Euro1,1663 -0,7%Öl69,65 +0,8%Gold3.749 +0,4%
Kursverlauf

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich schwächer

25.09.25 22:32 Uhr
Börse New York in Rot: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich schwächer | finanzen.net

Mit dem NASDAQ Composite ging es letztendlich abwärts.

Am Donnerstag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 0,50 Prozent leichter bei 22.384,70 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,796 Prozent auf 22.318,77 Punkte an der Kurstafel, nach 22.497,86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 22.185,87 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 22.456,78 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 0,982 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21.449,29 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.06.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 19.973,55 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 25.09.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 18.082,21 Punkten berechnet.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 16,10 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 22.801,90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Sangamo Therapeutics (+ 12,09 Prozent auf 0,63 USD), BlackBerry (+ 8,90 Prozent auf 4,65 USD), Comtech Telecommunications (+ 8,90 Prozent auf 2,57 USD), Intel (+ 8,87 Prozent auf 33,99 USD) und Synopsys (+ 4,08 Prozent auf 487,20 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Dorel Industries (-13,85 Prozent auf 1,12 USD), Grupo Financiero Galicia (-7,32 Prozent auf 30,53 USD), Donegal Group B (-7,06 Prozent auf 16,05 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,99 Prozent auf 300,70 USD) und Oracle (-5,55 Prozent auf 291,33 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 53.241.626 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,691 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Alliance Resource Partners LP-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,69 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Comtech Telecommunications und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

