DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,26 -2,3%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.964 -2,7%Euro1,1664 -0,7%Öl69,64 +0,8%Gold3.749 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Gerresheimer A0LD6E HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen schließen tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, DroneShield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Verbraucher aufgepasst - Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab Oktober 2025 Verbraucher aufgepasst - Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab Oktober 2025
BYD-Aktie erholt sich: Buffett-Verkauf und Chip-Ängste im Rückspiegel BYD-Aktie erholt sich: Buffett-Verkauf und Chip-Ängste im Rückspiegel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.

MÄRKTE USA/Dritter Handelstag in Folge mit Verlusten - Intel ziehen weiter an

25.09.25 22:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
186,76 EUR -0,56 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
220,40 EUR 5,85 EUR 2,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CarMax Inc.
39,98 EUR -8,01 EUR -16,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
H. B. Fuller Co.
49,60 EUR -0,90 EUR -1,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hertz Global Holdings Inc Registered Shs
5,84 EUR -0,15 EUR -2,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
29,14 EUR 2,57 EUR 9,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Jabil Circuit Inc.
188,20 EUR -5,40 EUR -2,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lithium Americas Corp Registered Shs When Issued
6,23 EUR 1,08 EUR 20,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
152,38 EUR 1,72 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Oracle Corp.
250,90 EUR -8,20 EUR -3,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
uniQure B.V.
45,46 EUR 3,23 EUR 7,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den US-Börsen ist es am Donnerstag bereits den dritten Handelstag in Folge nach unten gegangen. Nach neuen Rekorden zu Wochenbeginn dominierten weiter Gewinnmitnahmen und Zurückhaltung vor wichtigen Inflationsdaten am Freitag. Der Rückgang bei den Indizes fiel aber erneut nur moderat aus, nachdem sich im frühen Geschäft noch stärkere Einbußen abgezeichnet hatten.

Wer­bung

Der Dow-Jones-Index gab um 0,4 Prozent nach auf 45.947 Punkte. Der S&P-500-Index kam um 0,5 Prozent zurück, der technologielastige Nasdaq-Composite ebenfallst. Nach ersten Zählungen gab es an der Nyse 706 (Mittwoch: 1.065) Kursgewinner und 2.060 (1.722) Kursverlierer. 55 (45) Titel schlossen unverändert.

Marktteilnehmer sprachen auch von zunehmender Nervosität angesichts eines drohenden "Shutdowns", also der Schließung von US-Behörden und anderen öffentlichen Einrichtungen. Das wäre am 1. Oktober der Fall, wenn innerhalb des Kongresses bis dahin keine Einigung auf einen Haushalt gefunden wird. Das Weiße Haus hat für diesen Fall schon Massenentlassungen angedroht.

Als Dämpfer für die allgemeine Erwartung weiter sinkender Zinsen entpuppten sich durchweg besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten des Tages. Unter anderem wurden weniger Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung gestellt als gedacht und das, nachdem die US-Notenbank gerade erst Schwächesignale vom Arbeitsmarkt schwerer gewichtete als die zu hohe Inflation, und deswegen die Zinsen senkte. Umso gespannter warten die Marktteilnehmer nun auf den am Freitag anstehenden Preisindex der persönlichen Konsumausgaben. Am Zinsterminmarkt wird eine Zinssenkung im Oktober mit 87 Prozent eingepreist. Am Vortag waren es noch 92 Prozent.

Wer­bung

Dazu passend stiegen am Anleihemarkt die Renditen, im Zehnjahresbereich um 3 Basispunkte auf 4,18 Prozent. Der Dollar setzte seine Erholung vom Vortag kraftvoll fort. Der Euro fiel um fast 1 Cent auf 1,1662 Dollar. Der Goldpreis zeigte sich nach den jüngsten Gewinnmitnahmen nach neuen Rekordhochs stabilisiert, die Feinunze erholte sich um 0,3 Prozent auf 3.749 Dollar. Die Ölpreise bewegten sich nach den kräftigen Gewinnen der beiden Vortage nur wenig, Sie stiegen um 0,3 Prozent.

Oracle sehr schwach - Intel sehr fest

Am Aktienmarkt knickten Oracle um 5,3 Prozent ein auf 292,36 Dollar. Das Datenbanksoftware-Unternehmen hatte neue Anleihen in einem deutlich höheren Volumen platziert als avisiert. Dazu stellte Rothschild die Aktie zum Verkauf mit einem Ziel von 175 Dollar.

Intel gewannen nach dem kräftigen Vortagesplus nochmals 8,8 Prozent. Sie profitierten weiter von einem Bericht, wonach der Chiphersteller mit der Bitte um ein Investment und eine engere Zusammenarbeit an Apple herangetreten sein soll. Auch mit TSMC soll Intel laut einem Berichts des Wall Street Journal Kontakt aufgenommen haben. Erst kürzlich hatte Nvidia mitgeteilt, dass man 5 Milliarden Dollar in den Chiphersteller investieren werde. Zuvor hatte sich die US-Regierung an Intel beteiligt. Apple verteuerten sich um 1,8 Prozent, Nvidia gewannen 0,4 Prozent.

Wer­bung

Amazon gaben um 0,9 Prozent nach. Der Online-Riese hat sich mit der US-Kartellbehörde auf eine Straf- und Schadensersatzzahlung von 2,5 Milliarden Dollar verständigt und damit einen angestrengten Prozess im Zusammenhang mit Prime-Abos beendet.

HB Fuller verloren 3,9 Prozent. Der Klebstoffhersteller hatte einen Umsatzrückgang gemeldet und das obere Ende des Prognosekorridors für den Jahresgewinn gesenkt. CarMax brachen um rund 20 Prozent ein. Der Gebrauchtwagenhändler enttäuschte mit seinen Quartalszahlen. Das Beratungsunternehmen Accenture übertraf die Erwartungen knapp. Der Kurs kam um 2,7 Prozent zurück.

Lithium Americas hoben nach dem 96-prozentige Vortagesplus um weitere gut 22 Prozent ab. Die Spekulation einer US-Kapitalbeteiligung im Gegenzug für finanzielle Unterstützung sorgte erneut für Käufe. Ähnlich bei UniQure, die um 10,8 Prozent weiter zulegen. Am Vortag war der Kurs explodiert und um 247 Prozent gestiegen, nachdem das Biotechnologieunternehmen Fortschritte bei einer Gentherapie gegen den fortschreitenden Abbau von Nervenzellen im Gehirn mitgeteilt hatte.

Nach der Ankündigung einer Wandelanleihe ging es mit der Aktie des Autoverleihers Hertz Global um 0,9 Prozent nach oben.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 45.947,32 -0,4% -173,96 +8,4%

S&P-500 6.604,72 -0,5% -33,25 +12,9%

NASDAQ Comp 22.384,70 -0,5% -113,16 +16,5%

NASDAQ 100 24.397,31 -0,4% -106,26 +16,6%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 19:19 % YTD

EUR/USD 1,1662 -0,7% 1,1740 1,1739 +13,3%

EUR/JPY 174,65 -0,0% 174,67 174,64 +7,2%

EUR/CHF 0,9328 -0,1% 0,9335 0,9338 -0,6%

EUR/GBP 0,8743 +0,2% 0,8729 0,8732 +5,5%

USD/JPY 149,77 +0,7% 148,79 148,77 -5,4%

GBP/USD 1,3339 -0,8% 1,3449 1,3443 +7,5%

USD/CNY 7,1255 +0,1% 7,1185 7,1204 -1,3%

USD/CNH 7,1453 +0,1% 7,1370 7,1384 -2,7%

AUS/USD 0,6537 -0,7% 0,6581 0,6581 +6,4%

Bitcoin/USD 109.411,35 -3,5% 113.350,20 113.355,70 +20,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,53 64,39 +0,2% 0,14 -10,1%

Brent/ICE 69,51 69,31 +0,3% 0,20 -7,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.748,93 3.736,30 +0,3% 12,63 +42,4%

Silber 45,20 43,91 +2,9% 1,28 +51,9%

Platin 1.316,66 1.257,29 +4,7% 59,37 +43,6%

Kupfer 4,78 4,81 -0,7% -0,04 +16,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2025 16:17 ET (20:17 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Intel Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Intel NeutralUBS AG
25.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
20.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
28.10.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
01.08.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
29.04.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
15.02.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
27.01.2022Intel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Intel NeutralUBS AG
25.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
20.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Intel NeutralUBS AG
12.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2025Intel VerkaufenDZ BANK
15.04.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intel Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen