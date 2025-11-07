DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 +2,4%Nas22.953 -0,4%Bitcoin89.156 +1,6%Euro1,1566 +0,2%Öl63,61 +0,1%Gold4.000 +0,6%
Wall Street gespalten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT, EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, DroneShield, Plug Power im Fokus
+51,5 % Kurszuwachs - Top 10 Crypto ETP von finanzen.net deutlich im Plus
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Aktienentwicklung

Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel präsentiert sich am Abend fester

07.11.25 20:23 Uhr

07.11.25 20:23 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel präsentiert sich am Abend fester

Die Aktie von Intel zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Intel-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 37,30 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
32,21 EUR -0,20 EUR -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Intel-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 37,30 USD. Bei 38,27 USD markierte die Intel-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 37,37 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.224.676 Intel-Aktien umgesetzt.

Bei 42,47 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Intel-Aktie mit einem Kursplus von 13,86 Prozent wieder erreichen. Bei 17,67 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Intel-Aktie derzeit noch 52,64 Prozent Luft nach unten.

Intel-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,380 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,038 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,50 USD für die Intel-Aktie aus.

Intel ließ sich am 23.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,90 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Intel noch ein Gewinn pro Aktie von -3,88 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,78 Prozent auf 13,65 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.01.2026 erfolgen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,325 USD je Intel-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor einem Jahr abgeworfen

So schätzen die Analysten die Zukunft der Intel-Aktie ein

NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intel von vor 10 Jahren abgeworfen

Nachrichten zu Intel Corp.

Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
24.10.2025Intel VerkaufenDZ BANK
24.10.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
01.08.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
29.04.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
15.02.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
27.01.2022Intel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
19.09.2025Intel NeutralUBS AG
25.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Intel VerkaufenDZ BANK
24.10.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.

