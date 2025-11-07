DAX23.568 -0,7%Est505.573 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.694 -1,6%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1582 +0,3%Öl63,66 +0,1%Gold3.989 +0,3%
Blick auf Aktienkurs

Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel tendiert am Nachmittag fester

07.11.25 16:08 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von Intel gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Intel zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 37,84 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Intel-Papiere um 15:53 Uhr 1,6 Prozent. Die Intel-Aktie zog in der Spitze bis auf 38,09 USD an. Bei 37,37 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Intel-Aktien beläuft sich auf 3.104.314 Stück.

Am 29.10.2025 markierte das Papier bei 42,47 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Intel-Aktie 12,24 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,67 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 53,32 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Intel-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,380 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,038 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,50 USD an.

Am 23.10.2025 äußerte sich Intel zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,90 USD. Im Vorjahresviertel hatte Intel -3,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,28 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,65 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.01.2026 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Intel-Gewinn in Höhe von 0,325 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

