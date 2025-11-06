Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Intel gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Intel befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,5 Prozent auf 37,41 USD ab.

Die Intel-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 2,5 Prozent auf 37,41 USD nach. Der Kurs der Intel-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 36,81 USD nach. Mit einem Wert von 38,35 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Intel-Aktien beläuft sich auf 6.888.449 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 42,47 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,67 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 52,78 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,038 USD. Im Vorjahr hatte Intel 0,380 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,50 USD je Intel-Aktie aus.

Intel gewährte am 23.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,90 USD gegenüber -3,88 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 13,65 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Intel-Bilanz für Q4 2025 wird am 22.01.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,325 USD je Intel-Aktie.

