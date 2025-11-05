Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Mittwochabend fester

Kurs der Intel

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Intel. Das Papier von Intel konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,9 Prozent auf 38,12 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Intel-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 38,12 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Intel-Aktie bei 38,33 USD. Bei 37,42 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.958.973 Intel-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,47 USD. Dieser Kurs wurde am 29.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 10,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 17,67 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Intel-Aktie 53,65 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,036 USD. Im Vorjahr hatte Intel 0,380 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,50 USD.

Intel veröffentlichte am 23.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,90 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -3,88 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 13,65 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Intel 13,28 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.01.2026 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Intel-Aktie in Höhe von 0,323 USD im Jahr 2025 aus.

