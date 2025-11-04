DAX23.946 -0,8%Est505.658 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,16 -0,3%Nas23.530 -1,3%Bitcoin89.340 -3,4%Euro1,1492 -0,3%Öl64,55 -0,5%Gold3.968 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- D-Wave, Humanoid Global, DroneShield, FMC, Uber, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
Siltronic: Jetzt wird es ungemütlich Siltronic: Jetzt wird es ungemütlich
Europäische Behörden sprengen Krypto-Betrugsnetzwerk Europäische Behörden sprengen Krypto-Betrugsnetzwerk
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienentwicklung

Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Nachmittag verlustreich

04.11.25 16:08 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Nachmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 38,05 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
32,75 EUR -1,66 EUR -4,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Intel-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,7 Prozent auf 38,05 USD. Der Kurs der Intel-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 37,51 USD nach. Bei 38,15 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Intel-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.838.446 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 42,47 USD. 11,63 Prozent Plus fehlen der Intel-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,67 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 115,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Intel-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,380 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,038 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,50 USD aus.

Am 23.10.2025 hat Intel in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,90 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -3,88 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,65 Mrd. USD – ein Plus von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Intel 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 22.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Intel veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,322 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor einem Jahr abgeworfen

So schätzen die Analysten die Zukunft der Intel-Aktie ein

NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intel von vor 10 Jahren abgeworfen

In eigener Sache

Übrigens: Intel und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Intel

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Intel

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intel Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
24.10.2025Intel VerkaufenDZ BANK
24.10.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
01.08.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
29.04.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
15.02.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
27.01.2022Intel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
19.09.2025Intel NeutralUBS AG
25.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Intel VerkaufenDZ BANK
24.10.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intel Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen