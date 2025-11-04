Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Nachmittag verlustreich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 38,05 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Intel-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,7 Prozent auf 38,05 USD. Der Kurs der Intel-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 37,51 USD nach. Bei 38,15 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Intel-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.838.446 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 42,47 USD. 11,63 Prozent Plus fehlen der Intel-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,67 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 115,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Intel-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,380 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,038 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,50 USD aus.
Am 23.10.2025 hat Intel in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,90 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -3,88 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,65 Mrd. USD – ein Plus von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Intel 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Am 22.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Intel veröffentlicht werden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,322 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
