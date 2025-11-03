Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel legt am Montagnachmittag zu

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Intel. Zuletzt ging es für das Intel-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 40,14 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Intel-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 40,14 USD. Die Intel-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 40,45 USD. Bei 40,25 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Intel-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.846.803 Stück gehandelt.

Am 29.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,47 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Intel-Aktie mit einem Kursplus von 5,80 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 17,67 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 55,99 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,038 USD. Im Vorjahr hatte Intel 0,380 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,50 USD je Intel-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Intel am 23.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,90 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -3,88 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,78 Prozent auf 13,65 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Intel am 22.01.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Intel-Gewinn in Höhe von 0,322 USD je Aktie aus.

