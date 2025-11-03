Handel in New York: NASDAQ Composite klettert zum Handelsende

NASDAQ-Handel im Blick

Der NASDAQ Composite entwickelte sich zum Handelsschluss positiv.

Der NASDAQ Composite erhöhte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,46 Prozent auf 23.834,72 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,957 Prozent auf 23.951,91 Punkte an der Kurstafel, nach 23.724,96 Punkten am Vortag.

Bei 23.764,87 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 23.976,84 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 03.10.2025, bei 22.780,51 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, stand der NASDAQ Composite bei 20.650,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 18.239,92 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 23,62 Prozent. Bei 24.019,99 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14.784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Amkor Technology (+ 17,22 Prozent auf 37,84 USD), IDEXX Laboratories (+ 14,84 Prozent auf 722,94 USD), Harvard Bioscience (+ 11,11 Prozent auf 0,57 USD), InterDigital (+ 9,55 Prozent auf 396,54 USD) und Comtech Telecommunications (+ 7,04 Prozent auf 3,04 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Lifetime Brands (-10,62 Prozent auf 3,03 USD), NetGear (-8,84 Prozent auf 31,65 USD), Volvo (A) (-8,82 Prozent auf 26,89 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-6,52 Prozent auf 4,73 USD) und Methanex (-5,37 Prozent auf 37,21 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 43.432.983 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,265 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,72 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,63 Prozent bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie an.

