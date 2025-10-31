Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel tendiert am Freitagabend tiefer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Intel gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Intel-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 40,00 USD ab.

Die Intel-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 40,00 USD. Die Intel-Aktie sank bis auf 39,79 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,64 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.710.933 Intel-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 42,47 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,19 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,67 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Intel-Aktie 126,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Intel-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,038 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,50 USD aus.

Am 23.10.2025 hat Intel die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,90 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,38 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,65 Mrd. USD – ein Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Intel 12,83 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Intel wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 22.01.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Intel einen Gewinn von 0,322 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

