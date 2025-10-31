Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Nachmittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 40,66 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Intel-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 40,66 USD. Die Intel-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,78 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 40,64 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.916.782 Intel-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,47 USD. Dieser Kurs wurde am 29.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,45 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,67 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Intel-Aktie 130,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Intel-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,038 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Intel-Aktie bei 28,50 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Intel am 23.10.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,90 USD, nach -0,38 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Intel im vergangenen Quartal 13,65 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Intel 12,83 Mrd. USD umsetzen können.

Am 22.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Intel veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Intel-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,322 USD fest.

