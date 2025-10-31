DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.651 +0,3%Bitcoin94.655 +1,2%Euro1,1523 -0,4%Öl65,07 +0,5%Gold3.986 -1,3%
DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: DAX verbucht Abgaben unter 24.000-Punkte-Marke
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Blick auf Aktienkurs

Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Nachmittag im Aufwind

31.10.25 16:08 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Nachmittag im Aufwind

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 40,66 USD.

Intel Corp.
34,50 EUR -0,19 EUR -0,55%
Um 15:53 Uhr ging es für das Intel-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 40,66 USD. Die Intel-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,78 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 40,64 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.916.782 Intel-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,47 USD. Dieser Kurs wurde am 29.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,45 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,67 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Intel-Aktie 130,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Intel-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,038 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Intel-Aktie bei 28,50 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Intel am 23.10.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,90 USD, nach -0,38 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Intel im vergangenen Quartal 13,65 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Intel 12,83 Mrd. USD umsetzen können.

Am 22.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Intel veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Intel-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,322 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
24.10.2025Intel VerkaufenDZ BANK
24.10.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
01.08.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
29.04.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
15.02.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
27.01.2022Intel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
19.09.2025Intel NeutralUBS AG
25.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Intel VerkaufenDZ BANK
24.10.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.

