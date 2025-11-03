Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Intel

Aktienentwicklung

Die Aktie von Intel gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Intel gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 39,67 USD abwärts.

Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 39,67 USD. Die Intel-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,05 USD nach. Mit einem Wert von 40,25 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 7.084.588 Intel-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 42,47 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Intel-Aktie. Bei 17,67 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Intel-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,380 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,038 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,50 USD je Intel-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Intel am 23.10.2025. Das EPS wurde auf 0,90 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -3,88 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Intel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,65 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 22.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Intel veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Intel einen Gewinn von 0,322 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

