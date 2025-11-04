Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Dienstagabend mit Kurseinbußen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 4,7 Prozent auf 37,63 USD abwärts.
Die Intel-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 4,7 Prozent auf 37,63 USD ab. Im Tief verlor die Intel-Aktie bis auf 37,44 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,15 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.348.185 Intel-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 42,47 USD markierte der Titel am 29.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Intel-Aktie. Bei 17,67 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 53,06 Prozent würde die Intel-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten Intel-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,038 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Intel-Aktie bei 28,50 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Intel am 23.10.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,90 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -3,88 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 13,65 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,28 Mrd. USD umgesetzt.
Die Intel-Bilanz für Q4 2025 wird am 22.01.2026 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,322 USD je Aktie belaufen.
