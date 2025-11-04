Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 beendet die Dienstagssitzung im Minus

Kursentwicklung

Der NASDAQ 100 zeigte sich am Dienstag mit negativen Notierungen.

Zum Handelsschluss tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,07 Prozent tiefer bei 25.435,70 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,51 Prozent tiefer bei 25.580,34 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25.972,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 25.415,62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.762,23 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, stand der NASDAQ 100 bei 24.785,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23.188,61 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 04.11.2024, bei 19.963,60 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 21,26 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26.182,10 Punkten. Bei 16.542,20 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Marriott (+ 3,16 Prozent auf 272,24 USD), Old Dominion Freight Line (+ 2,80 Prozent auf 141,36 USD), O Reilly Automotive (+ 2,32 Prozent auf 93,83 USD), Verisk Analytics A (+ 2,14 Prozent auf 220,00 USD) und Comcast (+ 1,70 Prozent auf 27,44 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Palantir (-7,94 Prozent auf 190,74 USD), Micron Technology (-7,10 Prozent auf 218,03 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,68 Prozent auf 246,99 USD), Synopsys (-6,59 Prozent auf 416,35 USD) und Atlassian (-6,29 Prozent auf 165,00 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 50.099.964 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,268 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 6,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

