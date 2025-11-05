Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Mittwochnachmittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Intel. Zuletzt ging es für das Intel-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 37,97 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Intel zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,5 Prozent auf 37,97 USD. Den Tageshöchststand markierte die Intel-Aktie bei 38,02 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,42 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.767.845 Intel-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 42,47 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 17,67 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Intel-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,036 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Intel 0,380 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,50 USD.

Am 23.10.2025 hat Intel die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,90 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -3,88 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Intel in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,65 Mrd. USD im Vergleich zu 13,28 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Intel am 22.01.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Intel-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,323 USD fest.

