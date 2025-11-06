DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.050 -1,9%Bitcoin87.516 -3,2%Euro1,1540 +0,4%Öl63,02 -0,8%Gold3.982 +0,1%
Kurs der Intel

Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

06.11.25 16:08 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Intel gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Intel befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,0 Prozent auf 38,01 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Intel nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,0 Prozent auf 38,01 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Intel-Aktie bisher bei 37,97 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 38,35 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.642.763 Intel-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 42,47 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Intel-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 17,67 USD. Mit Abgaben von 53,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Intel-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,380 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,038 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,50 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Intel am 23.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,90 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -3,88 USD je Aktie vermeldet. Intel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,65 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.01.2026 terminiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Intel ein EPS in Höhe von 0,325 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen